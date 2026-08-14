Yüksek antioksidan içeriğiyle dikkat çekiyor. Kilosu 400 TL

Aronya yetiştiriciliğine başlama sürecini anlatan Ergün Gül, “Burada gerek aronya gerek yaban mersini, fındık ve hayvancılık gibi tarım faaliyetleriyle ilgileniyoruz. Bu aronya bahçesini oluşturmamızın ana sebebi; yaklaşık bir buçuk dönüm, bin 700 metrekare kadar boş arazimiz vardı. ‘Burada ne yapabiliriz, ne üretebiliriz, insanlara fayda sağlayabilecek neleri yapabiliriz?’ diye düşünürken aronyanın hem çevremizde hem de Türkiye genelinde çok fazla bilinmediğini keşfettik” dedi.

Kilogramı 400 TL'den alıcı bulan aronyanın toprağa uyumlu olup olmadığını da araştırdıklarını belirten Gül, meyvenin faydalarından da bahsetti.