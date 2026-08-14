Yüksek antioksidan içeriğiyle dikkat çekiyor. Kilosu 400 TL
14.08.2026 16:56
Son Güncelleme: 14.08.2026 17:02
Türkiye'de henüz çok fazla bilinmeyen, Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde yetiştirilen aronya meyvesinin hasadı için geri sayım başladı.
Sakarya'nın Karapürçek ilçesi Mesudiye Mahallesi'nde tarım ve hayvancılıkla ilgilenen 41 yaşındaki Ergün Gül, ilçede alternatif bir üretim modeli ortaya koydu. Boş arazisini değerlendirmek isteyen Gül, yaptığı araştırmalar sonucunda toprağın da uygun olduğunu tespit ederek aronya yetiştirmeye karar verdi.
200 kök aronya dikerek bakımlarını titizlikle sürdüren Gül, ağustos ayının sonuna doğru gerçekleştirilecek ilk hasat öncesinde ürünleri dalından ve kurutulmuş olarak tüketicilerle buluşturmayı hedefliyor.
TÜRKİYE'DE YENİ YENİ TANINIYOR
Aronya yetiştiriciliğine başlama sürecini anlatan Ergün Gül, “Burada gerek aronya gerek yaban mersini, fındık ve hayvancılık gibi tarım faaliyetleriyle ilgileniyoruz. Bu aronya bahçesini oluşturmamızın ana sebebi; yaklaşık bir buçuk dönüm, bin 700 metrekare kadar boş arazimiz vardı. ‘Burada ne yapabiliriz, ne üretebiliriz, insanlara fayda sağlayabilecek neleri yapabiliriz?’ diye düşünürken aronyanın hem çevremizde hem de Türkiye genelinde çok fazla bilinmediğini keşfettik” dedi.
Kilogramı 400 TL'den alıcı bulan aronyanın toprağa uyumlu olup olmadığını da araştırdıklarını belirten Gül, meyvenin faydalarından da bahsetti.
AĞUSTOS SONU HASAT BAŞLAYACAK
"Aronya meyvesi tam bir antioksidan deposu" diyen üretici, “Aronyayı öncelikle şeker hastalığı ve birçok hastalıklarda antioksidanın yüksek sağlık ve vücuda enerji vermesi sebebiyle burada yetiştirip insanlara da bu şekilde tüketimine hazır hale getirebileceğimizi öğrendikten sonra aronyayı burada sağlıklı bir şekilde yetiştirmeye başladık" dedi.
Meyvelerin yenilebilecek kıvama gelmediğini belirten Gül, "Ağustos ayının sonuna doğru, Ağustos'un 20'si gibi sağlıklı bir şekilde toplayıp yiyebilecek vaziyete gelecekler" ifadelerini kullandı.
"ARONYAYI ARAŞTIRSINLAR"
Ürünleri tüketicilere ulaştırma planlarından bahseden Gül, “Aronya meyvesinin ne kadar sağlıklı ve besin değerinin yüksek olduğunu insanlara anlatarak bu şekilde kişilerden kişilere ulaşmaya çalışacağız ve herkesin faydalanabilmesi için bunu özellikle sosyal medya aracılığıyla insanlara tanıtmaya çalışacağız” dedi.
İlk kez deneyimledikleri bu süreçte vatandaşları aronyayı araştırmaya davet eden Gül, "Bizim de ilk mahsulümüz olacak, kısmet olursa sonuçlarını biz de merak ediyoruz. Meyvelerimiz, tarlamız burada; sağlıklı bir şekilde yetiştirdik, bu şekilde de dağıtımını yapmak istiyoruz. Aronya meyvesini gerçekten araştırsınlar, ne kadar sağlıklı bir meyve olduğunu, antioksidan deposu olduğunu zaten kendileri de araştırmaları sonucunda göreceklerdir" diye konuştu.
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