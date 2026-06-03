Yüksek fiyatına rağmen kapış kapış gidiyor. Tezgahlarda yoğunluk oluştu, tatmak isteyenler akın ediyor

Satıcı Ahmet Fadıl, keme mantarının yüksek protein içerdiğini ve göz sağlığına faydalı olduğunu öne sürdü.

Mantarın fiyatı hakkında da bilgi veren Fadıl, "Kilosu bin 500 liradan başlıyor, 2 bin liraya kadar devam ediyor. Genellikle lokantacılar satın alıyor. Şanlıurfa'dan kargoyla İstanbul, Adana, Mersin gibi illere gönderiliyor" dedi.

Müşterilerden Mehmet Barış Yavuz ise "Zırhla kıyılmış etle karıştırıp kebap yapıyoruz. Akşam yemeklerinde, parça etle birlikte pişirip pilavla beraber tüketiyoruz. Öğle yemeklerinde yumurta ile pişirip yiyoruz. Tadı çok güzel, herkesin denemesini isterim" ifadelerini kullandı.