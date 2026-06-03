Yüksek fiyatına rağmen kapış kapış gidiyor. Tezgahlarda yoğunluk oluştu, tatmak isteyenler akın ediyor
03.06.2026 11:06
Şanlıurfa'da her yıl sadece nisan ve mayıs ayında ilkbahar yağışlarıyla ortaya çıkan keme mantarı, bu yıl haziranda da tezgahlardaki yerini aldı.
Yer altında yetişen ve görüntüsü patatese benzeyen keme, dağlık bölgelerde yağışlara bağlı olarak ortaya çıkıyor. Köylülerce toplanan ürün, tezgahlarda satışa sunuluyor. Kilosu kalitesine göre bin ile 2 bin TL arasında değişiklik gösteren keme, yüksek fiyatına rağmen yoğun ilgi görüyor.
TOPLANDIKTAN SONRA KEBABI YAPILIYOR
Keme mantarı, lokantacılar tarafından alınarak keme kebabına dönüştürülüyor. Kebap ustaları bu özel mantarı etle karıştırıp şişe dizerek özenle pişiriyor. Keme kebabı, közlenmiş biber ve yeşil soğanla servis ediliyor. Damak çatlatan lezzeti, haziran ayında da menülerde gören vatandaşlar fiyatına bakmaksızın tadabilmek için mekanlara akın ediyor.
BİRÇOK İLE GÖNDERİLİYOR
Satıcı Ahmet Fadıl, keme mantarının yüksek protein içerdiğini ve göz sağlığına faydalı olduğunu öne sürdü.
Mantarın fiyatı hakkında da bilgi veren Fadıl, "Kilosu bin 500 liradan başlıyor, 2 bin liraya kadar devam ediyor. Genellikle lokantacılar satın alıyor. Şanlıurfa'dan kargoyla İstanbul, Adana, Mersin gibi illere gönderiliyor" dedi.
Müşterilerden Mehmet Barış Yavuz ise "Zırhla kıyılmış etle karıştırıp kebap yapıyoruz. Akşam yemeklerinde, parça etle birlikte pişirip pilavla beraber tüketiyoruz. Öğle yemeklerinde yumurta ile pişirip yiyoruz. Tadı çok güzel, herkesin denemesini isterim" ifadelerini kullandı.
"TURİSTLERİN YOĞUN İLGİSİ VAR"
Kentin kebap ustalarından Ümit Bozkurt, "Şu anda taleplere yetişemiyoruz. Turistlerin yoğun ilgisi var. Yağmurlu havalarda şimşek çakması ile meydana gelen keme mantarını, arazilerde topladıktan sonra buraya getirip kebap yaparız. Bu kebap, Şanlıurfa gastronomisinde tescillendi" dedi.
Keme kebabını ilk kez tüketen müşteriler de tadının çok güzel olduğunu belirterek herkesin tatması gerektiğini söyledi.
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