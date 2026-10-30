Yüksek kesimlerden toplanarak pazara getiriliyor. Melki mantarının kilosu 350 TL

Cemil Akdağ, "Bu sezon kışa doğru, Ekim ayın 9’u gibi başlar, 15’inden sonra hız kazanır ve kar yağana kadar devam eder. Tabii ki en önemli faktör bol yağmur yağmasıdır. Yağmur olursa bu mantarlar bol olur. Şu anda ürün az olduğu için fiyatlar yüksek; ancak bollaştıkça fiyatlar düşecek, dengelenecektir" dedi.

Sezonun başında 500 liradan satılan dağ mantarının kilogram fiyatının kademeli olarak gerilediğini ifade eden Akdağ, "İlk çıktığında fiyatı 500 liraydı. Şu anda 400 liraya kadar geriledi, an itibarıyla 350 liradan satıyoruz. Ürün piyasada daha yaygın hale geldikçe fiyatın 200 liraya kadar düşmesini bekliyoruz" diye konuştu.