Yüksek kesimlerden toplanarak pazara getiriliyor. Melki mantarının kilosu 350 TL
30.10.2026 13:02
Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde sonbahar yağmurlarının ardından ormanlarda yetişen melki mantarı, tezgahlarda yerini aldı.
Kütahya Tavşanlı'da mantar sezonu başladı. Yüksek kesimlerden toplanarak satışa sunulan dağ mantarı, pazar tezgahlarında satışa çıktı.
Sezonun hava şartlarına doğrudan bağlı olduğunu belirten üretici Cemil Akdağ, yağışların artmasıyla birlikte ürün miktarının yükseleceğini ve fiyatların da buna paralel olarak düşeceğini söyledi.
"FİYATIN 200 LİRAYA KADAR DÜŞMESİNİ BEKLİYORUZ"
Cemil Akdağ, "Bu sezon kışa doğru, Ekim ayın 9’u gibi başlar, 15’inden sonra hız kazanır ve kar yağana kadar devam eder. Tabii ki en önemli faktör bol yağmur yağmasıdır. Yağmur olursa bu mantarlar bol olur. Şu anda ürün az olduğu için fiyatlar yüksek; ancak bollaştıkça fiyatlar düşecek, dengelenecektir" dedi.
Sezonun başında 500 liradan satılan dağ mantarının kilogram fiyatının kademeli olarak gerilediğini ifade eden Akdağ, "İlk çıktığında fiyatı 500 liraydı. Şu anda 400 liraya kadar geriledi, an itibarıyla 350 liradan satıyoruz. Ürün piyasada daha yaygın hale geldikçe fiyatın 200 liraya kadar düşmesini bekliyoruz" diye konuştu.
Orman köylüleri için önemli bir geçim kaynağı olan ve lezzetiyle mutfakların vazgeçilmezi dağ mantarına vatandaşlar ilgi gösterirken, yağışların artmasıyla tezgâhlardaki çeşitliliğin ve bolluğun da artması bekleniyor.
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