Yüksek protein değeriyle biliniyor, altınla yarışan fiyatıyla dikkat çekiyor

Keşiş Dağı ve Munzur Dağları eteklerinde yetişen mantarın bu yıl kilogram fiyatının 2 bin liraya ulaşması dikkat çekti. Vatandaşlar, mantarın nadir bulunması ve zorlu arazi şartlarında toplanmasının fiyatı artırdığını belirtti.

Doğada "damar" veya "evlek" olarak adlandırılan bölgelerde yetişen çaşır mantarı, çoğunlukla aynı kök üzerinde birden fazla çıkıyor. Yörede mantar; tereyağında kavrularak, közlenerek ya da pilav ve et yemeklerinde kullanılarak tüketiliyor.