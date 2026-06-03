Yüksek rakımlı bölgelerde yetişiyor. Hasadın yüzde 40'ı Avrupa'ya gönderilecek

Yaş meyve ve sebzeleri üreticilerden temin ederek Avrupa'daki büyük market zincirlerine tedarik eden uluslararası bir gıda şirketi yetkililerinin Bursa'ya gelerek bölgede incelemede bulunduğunu anlatan Ateş, şöyle devam etti:

“Özellikle bölgemizde İznik, Orhaneli ve İnegöl'de bir operasyon programı yapmamızı istediler. Soğuk zincirle bu 3 bölgeden gelen ürünler, Bursa'daki merkez soğutma tesisine girerek 24 saat içerisinde araçlara yüklenip Avrupa'ya gönderilecek.”