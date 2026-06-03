Yüksek rakımlı bölgelerde yetişiyor. Hasadın yüzde 40'ı Avrupa'ya gönderilecek
03.06.2026 11:57
Bursa'nın yüksek rakımlı bölgelerinde yetiştirilen ve bu yıl yüksek rekolte beklenen yaban mersini Avrupa'ya gönderilecek.
Bursa'da 300'den fazla üretici, topraklı ve topraksız 5 bin dekarın üzerinde alanda yaban mersini yetiştiriyor.
Uludağ Blueberry Derneği çatısı altında bir araya gelen üreticilerin bu yıl yetiştirdiği yaban mersinlerinin yüzde 40'ının Avrupa pazarında, geri kalanının da iç pazarda satışa sunulması hedefleniyor.
Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Ateş, Avrupa'daki alıcıların özellikle doğal üretim yöntemine önem verdiğini söyledi.
BÖLGEDE İNCELEMELERDE BULUNULDU
Yaş meyve ve sebzeleri üreticilerden temin ederek Avrupa'daki büyük market zincirlerine tedarik eden uluslararası bir gıda şirketi yetkililerinin Bursa'ya gelerek bölgede incelemede bulunduğunu anlatan Ateş, şöyle devam etti:
“Özellikle bölgemizde İznik, Orhaneli ve İnegöl'de bir operasyon programı yapmamızı istediler. Soğuk zincirle bu 3 bölgeden gelen ürünler, Bursa'daki merkez soğutma tesisine girerek 24 saat içerisinde araçlara yüklenip Avrupa'ya gönderilecek.”
"BURSA AÇIK ARA BİRİNCİ"
Ateş, ihracatın ilk etapta Almanya'ya ardından İngiltere'ye yapılacağını ifade etti.
Organik sertifikalı ürünlerin Avrupa'da rağbet gördüğünü dile getiren Ateş, "Tüketici hangi ürünün hangi yöntemle üretildiğini bilerek alışveriş yapıyor. Bu da bizim için çok kıymetli" dedi.
Yaban mersini üretiminde Bursa'nın Türkiye genelinde ilk sırada olduğunu ifade eden Ateş, "Bizi Antalya takip ediyor. Onlar daha çok hidroponik (topraksız) ve saksı kültürüyle üretim yapıyor ancak her iki alanda da Bursa açık ara birinci." diye konuştu.
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