Yüksek rekolte fiyatları düşürdü. Dalından toplanıp pazara hazırlandı

Sabahın erken saatlerinde dalından özenle toplanarak pazara hazırlanan erikler, Türkiye'nin dört bir yanındaki tezgahlarda yerini alıyor. İklim şartlarına bağlı olarak genellikle mayıs ayının son haftasında başlayan hasat mesaisi, erik türüne göre temmuz sonuna, bazı dayanıklı türlerde ise ağustos ayına kadar sürüyor.

Bu yıl ağaçlardaki verimin yüksek olması üreticinin yüzünü güldürürken, bol mahsul sebebiyle fiyatların geçen yıla oranla gerilediği ifade ediliyor.