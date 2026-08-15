Yüksek sıcaklıklar etkili oldu. Polislerin mesai saatleri değişti

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Atlı Polis Grup Amirliği'nde görev yapan polis memuru Davut Kaymaz, Antalya'nın sıcak havası nedeniyle devriye saatlerini atların sağlığını gözeterek belirlediklerini söyledi.

Kaymaz, "Antalya'da atlarımızla spor müsabakalarında, törenlerde, kortejlerde bunun dışında mesire alanlarında, araçların girmediği sahil bantlarında görev yapıyoruz. Genelde devriyelerimizi turistlerin yoğun olduğu bölgelerde yapıyoruz. Biz atlarımızın sağlığını da düşünüyoruz. Onları gündüz Antalya sıcağında yormuyoruz. Devriyelerimizi akşam saatlerinde yapıyoruz. Vatandaşlarımız bizim için değerli olduğu kadar atlarımız da değerli, devriye yaparken buna uygun saat belirliyoruz. Saat 18.00'den sonra devriyeye çıkıyoruz." dedi.

Mevsime göre çalışma saatlerinin değiştiğini aktaran Kaymaz, "At aslında biz Türklerin bir yaşam şekli, hayatımızda her zaman atlar bizim yanımızda olmuş. Benim atımın ismi Firuze, o benim devriye arkadaşım. Kendisinin sağlığına dikkat etmek zorundayım, o yüzden uygun ortamları ve zamanı bulup, görev yaptırmaya çalışıyoruz." diye konuştu.