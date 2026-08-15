Yüksek sıcaklıklar etkili oldu. Polislerin mesai saatleri değişti
15.08.2026 10:55
Aşırı sıcakların etkili olduğu Antalya'da atlı polislerin mesai saatleri değişti. Ekipler saat 18.00'den sonra Konyaaltı Sahili'nde devriyeye çıkıyor.
Antalya'da hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi, sahillerde görev yapan atlı polislerin çalışma düzenini de olumsuz etkiledi.
Atlarını kavurucu sıcaklarda zorlamamak için gündüz saatlerinde devriyeye çıkmayan ekipler, havanın serinlemeye başladığı akşam saatlerinde görev yapıyor.
Konyaaltı Sahili'nde turistlerin yoğun olduğu bölgelerde devriye gezip güvenliği sağlayan atlı polisler, çocuklar ve turistlerin ilgisiyle karşılaşıyor. İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bünyesindeki Atlı Polis Grup Amirliği ekipleri, sahil bandının yanı sıra motorlu araçların girmekte zorlandığı mesire alanlarında, park ve bahçelerde görev yapıyor. Ekipler ayrıca spor müsabakaları, törenler, kortejler ve çeşitli organizasyonlarda görev alıyor.
"ATLARIMIZI YORMUYORUZ"
Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Atlı Polis Grup Amirliği'nde görev yapan polis memuru Davut Kaymaz, Antalya'nın sıcak havası nedeniyle devriye saatlerini atların sağlığını gözeterek belirlediklerini söyledi.
Kaymaz, "Antalya'da atlarımızla spor müsabakalarında, törenlerde, kortejlerde bunun dışında mesire alanlarında, araçların girmediği sahil bantlarında görev yapıyoruz. Genelde devriyelerimizi turistlerin yoğun olduğu bölgelerde yapıyoruz. Biz atlarımızın sağlığını da düşünüyoruz. Onları gündüz Antalya sıcağında yormuyoruz. Devriyelerimizi akşam saatlerinde yapıyoruz. Vatandaşlarımız bizim için değerli olduğu kadar atlarımız da değerli, devriye yaparken buna uygun saat belirliyoruz. Saat 18.00'den sonra devriyeye çıkıyoruz." dedi.
Mevsime göre çalışma saatlerinin değiştiğini aktaran Kaymaz, "At aslında biz Türklerin bir yaşam şekli, hayatımızda her zaman atlar bizim yanımızda olmuş. Benim atımın ismi Firuze, o benim devriye arkadaşım. Kendisinin sağlığına dikkat etmek zorundayım, o yüzden uygun ortamları ve zamanı bulup, görev yaptırmaya çalışıyoruz." diye konuştu.
EĞİTİMLER VERİLİYOR
Yaklaşık 20 yıl önce kurulan Atlı Polis Grup Amirliği'nde görev yapan atlar, her devriye öncesinde bakımdan geçiriliyor.
Atların farklı koşullara uyum sağlaması amacıyla ses, ışık, ateş ve dumana karşı duyarlılık, toplumsal olaylarda kontrollü hareket etme ve süratli koşu eğitimleri gerçekleştiriliyor.
Atlı polis ekipleri, yaz boyunca özellikle akşam saatlerinde sahil bandındaki devriyelerini sürdürürken, ihtiyaç halinde il dışındaki görevlere de katılıyor.
Atlı polislerin devriyeye çıkması, sahilde bulunan vatandaşların da ilgisini çekiyor.
Özellikle çocuklar atları yakından görmek için polislerin yanına gelirken, turistler de atlı polislerle fotoğraf çektiriyor.
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