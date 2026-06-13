Yüksekova semalarında belirdi, görenler dönüp bir daha baktı

Doğa olayına tanıklık eden vatandaşlardan esnaf Haydar Selimoğlu, hayatında ilk kez böyle bir manzarayla karşılaştığını belirterek şunları söyledi:

"Sabah dükkanı açtığımda gökyüzü tamamen masmaviydi. Bir süre sonra dağın hemen üzerinde sanki bir uzay mekiği duruyormuş gibi kusursuz bir bulut belirdi. İşin ilginç tarafı etrafında başka tek bir bulut bile yoktu. Dakikalar geçtikçe şekil değiştirdi, sanki bir ressam gökyüzüne fırça darbesi vuruyordu. Cep telefonuma sarılıp bu anı ölümsüzleştirdim."