Yüzeyi çöle dönmüştü. Son yağışlarla eski günlerine kavuştu

Kuruma noktasına gelen Sultan Sazlığı Milli Parkı’ndaki sulak alanın su seviyesi, son günlerde etkili olan kar ve yağmur yağışları sonrası yükseldi.

Yahyalı Deresi ve Kovalı Barajı’ndan da bölgeye su takviyesi yapıldı. Bölge halkı sazlığın yeniden eski haline dönmesinin mutluluğunu yaşıyor.

KUŞLAR YENİDEN GELDİ

Sultan Sazlığı Milli Parkı’nda işletmecilik yapan Mesut Atasoy, gölün son yıllardaki durumu nedeniyle endişeli olduklarını ancak son yağışlar ve kuşların yeniden gelmesiyle bölgenin eski günlerine kavuştuğunu söyledi.

Yerli ve yabancı turistlerin ilgisine de dikkat çeken Atasoy, bütün doğaseverleri bölgeyi ziyaret etmeye davet etti. Genelde Türkiye'den ziyaretçilerin sazlığa geldiğini aktaran Atasoy, son 7 yıldır turist sayısında hareketlenme olduğunu belirtti.