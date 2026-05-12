Yüzeyi çöle dönmüştü. Son yağışlarla eski günlerine kavuştu
12.05.2026 12:59
Son Güncelleme: 12.05.2026 13:12
Kayseri’de 301 kuş türüne ev sahipliği yapan Sultan Sazlığı Milli Parkı’ndaki sulak alan, bu yıl etkili olan yağışlarla birlikte yeniden canlandı.
Kuruma noktasına gelen Sultan Sazlığı Milli Parkı’ndaki sulak alanın su seviyesi, son günlerde etkili olan kar ve yağmur yağışları sonrası yükseldi.
Yahyalı Deresi ve Kovalı Barajı’ndan da bölgeye su takviyesi yapıldı. Bölge halkı sazlığın yeniden eski haline dönmesinin mutluluğunu yaşıyor.
KUŞLAR YENİDEN GELDİ
Sultan Sazlığı Milli Parkı’nda işletmecilik yapan Mesut Atasoy, gölün son yıllardaki durumu nedeniyle endişeli olduklarını ancak son yağışlar ve kuşların yeniden gelmesiyle bölgenin eski günlerine kavuştuğunu söyledi.
Yerli ve yabancı turistlerin ilgisine de dikkat çeken Atasoy, bütün doğaseverleri bölgeyi ziyaret etmeye davet etti. Genelde Türkiye'den ziyaretçilerin sazlığa geldiğini aktaran Atasoy, son 7 yıldır turist sayısında hareketlenme olduğunu belirtti.
YANGINDA ZARAR GÖRDÜ
2022 yılında 24 bin 523 hektar alana sahip Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yangın çıkmıştı.
Kısmen yanan 1200 metre ve 2 bin 300 metre uzunluklarındaki ahşap yürüyüş yollarının zarar gören kısımları tadilat edildi. Kuş gözetleme kulübesinin yenisi yapıldı.
Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda bulunan yürüyüş yollarından biri suyu tatlı olan Eğri Göl'e, diğeri ise suyu tuzlu Tuzla Gölü'ne bağlanıyor.
TAMAMEN KURUMUŞTU
Geçen yıl kuruyan sazlıkta su yerine geniş çatlaklar ve bataklık alanları oluşmuştu. Özellikle flamingo, turna ve angıt gibi türlerin barınma ve beslenme alanlarının daralması, ekosistemde ciddi tehdit oluşturdu.
Uzmanlar, Sultan Sazlığı’ndaki kurumanın yalnızca mevsimsel olmadığını, iklim değişikliği, bilinçsiz tarımsal sulama ve su yönetimindeki yetersizliklerin bu durumu kalıcı hale getirdiğini vurguladı.
YASAL UYARI
KAYSERI Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. KAYSERI Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.