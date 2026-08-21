Yüzlerce kuşla yakalandı, 20 milyon lira ceza kesildi
21.08.2026 08:23
Hatay'da jandarmanın durdurduğu traktörün römorkunda yüzlerce saka ele geçirildi. Sürücüye 19 milyon 871 bin 600 lira para cezası kesildi.
Hatay'da bir traktörde 2 bin 114 saka ele geçirildi.
Olay, Altınözü ilçesinde yaşandı.
Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Kıyıgören Mahallesi'nde yol kontrolü gerçekleştirildi.
Şüphe üzerine C.S.'nin kullandığı traktörü durduran ekipler, arama yaptı.
Aramada, traktörün römorkunda altı ahşap kasa içerisinde 2 bin 114 saka ele geçirildi.
20 MİLYON LİRAYA YAKIN CEZA KESİLDİ
Kuşlara el koyan ekipler, C.S.'ye 19 milyon 871 bin 600 TL idari yaptırım uyguladı.
El konulan kuşlar, jandarma ekiplerince doğal yaşam alanlarına salındı.