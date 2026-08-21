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Yüzlerce kuşla yakalandı, 20 milyon lira ceza kesildi

21.08.2026 08:23

DHA

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Hatay'da jandarmanın durdurduğu traktörün römorkunda yüzlerce saka ele geçirildi. Sürücüye 19 milyon 871 bin 600 lira para cezası kesildi.

Yüzlerce kuşla yakalandı, 20 milyon lira ceza kesildi
DHA

Hatay'da bir traktörde 2 bin 114 saka ele geçirildi.

 

Olay, Altınözü ilçesinde yaşandı.

Yüzlerce kuşla yakalandı, 20 milyon lira ceza kesildi 1
DHA

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Kıyıgören Mahallesi'nde yol kontrolü gerçekleştirildi.

 

Şüphe üzerine C.S.'nin kullandığı traktörü durduran ekipler, arama yaptı.

 

Aramada, traktörün römorkunda altı ahşap kasa içerisinde 2 bin 114 saka ele geçirildi.

20 MİLYON LİRAYA YAKIN CEZA KESİLDİ 2
DHA

20 MİLYON LİRAYA YAKIN CEZA KESİLDİ

Kuşlara el koyan ekipler, C.S.'ye 19 milyon 871 bin 600 TL idari yaptırım uyguladı.

 

El konulan kuşlar, jandarma ekiplerince doğal yaşam alanlarına salındı.

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