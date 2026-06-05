Yüzyılın en büyük savaşına sahne oldu. Eşine az rastlanan doğa harikasına ev sahipliği yapıyor

Yöre halkı, Otlukbeli’ye 7 kilometre uzaklıkta olan göl hakkında bilgiler verdi. Deniz seviyesinden bin 885 metre yükseklikte olan Otlukbeli Gölü’nün yüz ölçümü yaklaşık olarak 7 bin 500 metrekare.

Derinliği 20 metre olan gölün uzunluğu, mevsimine göre 150-160 metre, genişliği ise 30 ila 50 metre arasında değişiyor.

Setler sayesinde oluşan gölde bol miktarda maden suları bulunuyor.