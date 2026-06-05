Yüzyılın en büyük savaşına sahne oldu. Eşine az rastlanan doğa harikasına ev sahipliği yapıyor
05.06.2026 09:43
Tarihe adını Otlukbeli Savaşı ile yazdıran Erzincan’ın Otlukbeli ilçesi, dünyada eşine az rastlanan bir doğa harikasına ev sahipliği yapıyor.
Maden sularının oluşturduğu traverten set gölü olan Otlukbeli Gölü, bu özelliği ile "doğal anıt" unvanını hak ediyor.
Ülkemizdeki diğer göllerden farklı özelliklere sahip olan bu göl, her yıl yüzlerce turist tarafından ziyaret ediliyor. Kırmızı rengi ve muhteşem manzarası ile Otlukbeli Gölü dikkat çekiyor.
İSMİNİN HİKAYESİ 553 YIL ÖNCEYE DAYANIYOR
Bölge, adını 1473 yılında yapılan Otlukbeli Muharebesi ya da Başkent Muharebesi'nden alıyor. Osmanlı padişahı II. Mehmed ile Akkoyunlu sultanı Uzun Hasan arasında yapılmış olan savaş, birçok tarihçiye göre 15. yüzyılın en büyük muharebelerinden biri olarak kabul ediliyor.
Yöre halkı, Otlukbeli’ye 7 kilometre uzaklıkta olan göl hakkında bilgiler verdi. Deniz seviyesinden bin 885 metre yükseklikte olan Otlukbeli Gölü’nün yüz ölçümü yaklaşık olarak 7 bin 500 metrekare.
Derinliği 20 metre olan gölün uzunluğu, mevsimine göre 150-160 metre, genişliği ise 30 ila 50 metre arasında değişiyor.
Setler sayesinde oluşan gölde bol miktarda maden suları bulunuyor.
ŞİFALI OLDUĞUNA İNANILIYOR
Oluşum bakımından karst kaynaklarının değil, maden sularının oluşturduğu dünyanın tek traverten set gölü olan Otlukbeli Gölü, bu özelliğiyle 612 sayılı Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu kararı ile doğal sit alanı olarak ilan edildi ve "doğal anıt" olarak nitelendirildi.
Kapladığı alan açısından "küçük" olarak nitelendirilen bu göl, taşıdığı özellikler bakımından oldukça büyük.
Göl içerisine hem maden suları ve kükürtlü sular hem de dere tarafından beslenen tatlı sular karışıyor.
Göldeki maden sularının romatizmal hastalıklar başta olmak üzere, kırık çıkık rahatsızlıklarında ve kadın hastalıklarının tedavisinde fayda sağladığı söyleniyor.
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