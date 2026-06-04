Zarar eden üretici, ayçiçeğinin yerine koydu. "Fiyatlar yakın ama getirisi daha yüksek"

Arabacı, "Ayçiçeği ekiliş alanlarına baktığımızda da geçtiğimiz yıla nazaran yüzde 15 oranında bir azalma gözüküyor. Bu alanlar da dediğim gibi kanola, arpa ve buğday gözüküyor şu an. Üreticimiz iki yıl ardı ardına zarar edince doğal olarak ürün değişikliğine, desen değişikliğine gitti. Geçen sene ayçiçeği, 1 milyon 181 bin dekar alanda ekiliydi. Bu sene bu 1 milyon 34 bin dekar alana düştü bu ekiliş. Bu Edirne'nin tamamında olan ekiliş. Bu yıl farklı bir yıl. Yağışlı gitti. İnşallah ayçiçeği verimleri güzel olacaktır. Geçtiğimiz yıllarda verimin kötü olması, fiyatların kötü olması ve desteklemenin düşük kalması, üreticimizin ürün değiştirmesine sebep oldu." diye konuştu.