Zayıflama merkezinin duşunda gizli kamera bulundu

Olayın arkasında rakip bir firmanın olabileceğini iddia eden Arsalı, kamerayı tesise videoyu çeken kişinin ya da bir başkasının sonradan yerleştirdiğini ileri sürdü.

Arsalı, "Polis memurlarının da belirttiği kadarıyla cihazın buraya yeni konulmuş olma ihtimali çok yüksek. Bizim bir marka rakibimiz var ve ilk şüphelimiz kendileridir. Daha önce de sosyal mecralarda hem kendi reklamlarını yapıp hem de bizimle ilgili karalama çalışmaları yürütmüşlerdi. Çok çirkin ve aşağılık bir durumla karşı karşıyayız. Sektörel olarak yaşanabilecek en çirkin boyutu yaşıyoruz. Ancak kendimizi aklayacağımıza inanıyorum." diye konuştu.