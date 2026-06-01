Zirvedeki sır karlar eriyince ortaya çıktı: "Dönemin Vatikan'ı gibiydi"

"O dönemin Pagan inananları, buraya hacı olmaya geliyorlar. Burada günahlarından arınıyorlar." diyen Erkiletlioğlu, şöyle devam etti:

"- Muhtemelen Zeus adına kurulmuş bir tapınak şehir. Şu anda da burasıyla ilgili çok araştırma yapılmamış. Erciyes'in hemen kuzeyinde şehri tepeden gören sivri bir tepe. Takriben 2 bin 500 metre yükseklikte. Kuzey taraftan çıkışı yok. Güney tarafından patika yoldan ulaşılıyor.

- Üzerinde aşağı yukarı 1 kilometre uzunluğunda, 3-4 metre yüksekliğinde olduğu tahmin edilen harçsız yapılmış bir surla çevrili. Surun çevirdiği alan ise 74 bin 300 metrekare."