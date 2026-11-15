Zonguldak'ta binanın çöktüğü bölgede tahliye edilen 2 katlı bina yıkıldı

Zonguldak Belediye Başkan Vekili Adil Bahadır, evin doğal yollarla tehlikesiz şekilde yıkıldığını belirterek şunları söyledi:

"Hepimize geçmiş olsun. Diğer binaya zarar vermeden olduğu yere yıkıldı. AFAD Müdürlüğü ile takip ediyoruz. Bütün ekip arkadaşlarımız zaten hepsi buradaydı. Kazasız belasız çok şükür atlattık, gerekli önlemleri aldık, ekiplerimiz gerekli çalışmalara başlayacaklar. Yarın çalışmaları tamamladıktan sonra yolu trafiğe açacağız. Şu anda herhangi bir müdahale yapmıyoruz, boş olarak duruyor. Önemli olan kazasız belasız ve vatandaşımızın burnu bile kanamadan olduğu yere yıkılması, hayırlısı oldu."

Zonguldak Belediyesi zabıta ve itfaiye ekipleri ile AFAD ekiplerinin bölgedeki bekleyişi sürüyor. Ekipler, istinat duvarının yıkılmasının ardından çevredeki binaların güvenliğine ve zemindeki hareketliliğe ilişkin gelişmeleri takip ediyor. Yeni göçük ve kayma riskine karşı bölgede güvenlik önlemleri devam ediyor.