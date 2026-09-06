Zorlu yamaçlarda oluşuyor, hasat başladı. 7 köy 15 mezrada yetişiyor, halkın geçim kaynağı
06.09.2026 11:38
Yeşil doğasıyla "Doğu'nun Karadeniz'i" olarak nitelendirilen Bitlis'in Hizan ilçesinde köylerin eğimli yamaçlarında yetiştirilen fındığın hasadı başladı.
İlçenin iklimi ve toprak yapısıyla fındık yetiştiriciliğine elverişli olan Nazar bölgesindeki 7 köy ve 15 mezrada yetiştirilen fındık, yöre halkının önemli geçim kaynakları arasında yer alıyor.
GÜNÜN İLK IŞIKLARIYLA HASAT BAŞLIYOR
Günün ilk ışıklarıyla fındık bahçelerinin yolunu tutan üreticiler, zorlu hasat mesaisine erken saatlerde başlıyor.
Baston şeklindeki uzun sırıklarla fındık dallarını yere doğru çeken çiftçiler, imece usulü topladıkları fındıkları büyük çuvallara dolduruyor.
EVLERİN DAMLARINDA KURUTULUYOR
Eğimli arazide çuvalları kimi zaman sırtlarında, kimi zaman da katırlarla köylere taşıyan üreticiler, hasadın ardından fındıkları evlerin damlarında kurutuyor.
Elle veya sopalarla çotanaklarından (kabuklu fındık kümesi) ayrıştırılan fındıklar, damlarda birkaç gün bekletildikten sonra tüketime hazır hale getiriliyor.
Dolgunluğu, yüksek yağ oranı, sert kabuğu, tadı ve kendine özgü aromasıyla talep gören Hizan fındığı, başta çevre iller olmak üzere Türkiye'nin farklı bölgelerindeki tüketicilere ulaştırılıyor.