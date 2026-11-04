Garajda çıkan yangında bir çocuk ağır yaralandı
04.11.2026 13:53
Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Nevşehir'de metruk evin garajında çıkan yangında bir çocuk ağır yaralandı.
Raşitbey Mahallesi Eski Hamam Sokak'taki metruk evin garajında bulunan hurda araçta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bu sırada garajda bulunan 14 yaşındaki A.E, kıyafetleri alev almış şekilde dışarı çıktı. Çocuğun tutuşan kıyafetleri, çevredekilerin müdahalesiyle söndürüldü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan çocuk, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.