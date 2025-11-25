Gaziantep'te 7 ton kaçak tütün ele geçirildi

Gaziantep'in Araban ilçesinde bir araçta yapılan aramalarda 7 ton 100 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

YASAL UYARI

ARABAN Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ARABAN Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.