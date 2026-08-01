Gaziantep'te ruhsatsız silah operasyonu. 1 kişi gözaltına alındı
01.08.2026 14:07
1 şüpheli gözaltına alındı.
Düzenlenen operasyonda bir adreste 3 ruhsatsız av tüfeği ve 55 fişek ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep'in Araban ilçesinde yapılan operasyon sonucu 3 adet ruhsatsız av tüfeği ve 55 adet fişek ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Araban İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, ruhsatsız silahlanmaya yönelik operasyon yaptı.
Operasyon çerçevesinde, belirlenen bir adrese baskın yapıldı. Adreste yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız av tüfeği ve 55 adet fişek ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.
Yakalanan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
YASAL UYARI
ARABAN Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ARABAN Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.