Gaziantep'te ruhsatsız silah operasyonu. 1 kişi gözaltına alındı

Düzenlenen operasyonda bir adreste 3 ruhsatsız av tüfeği ve 55 fişek ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon çerçevesinde, belirlenen bir adrese baskın yapıldı. Adreste yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız av tüfeği ve 55 adet fişek ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

Gaziantep 'in Araban ilçesinde yapılan operasyon sonucu 3 adet ruhsatsız av tüfeği ve 55 adet fişek ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

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