Gaziantep'teki kazada iki can kaybı

Gaziantep'in Araban ilçesinde, park halindeki kamyona çarpan otomobildeki iki kişi yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

