Gaziantep'teki kazada iki can kaybı
02.12.2025 09:02
İHA, AA
Gaziantep'in Araban ilçesinde, park halindeki kamyona çarpan otomobildeki iki kişi yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı.
Gaziantep'in Araban ilçesi Kale Mahallesi'nde Tunahan Yiğit yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, park halindeki kamyona çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü ile araçtaki Mehmet Çetinpolat'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan H.N.Ç. ile Ü.D. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
YASAL UYARI
ARABAN Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ARABAN Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.