6 gündür aranan kişi dağlık alanda ölü bulundu

Çalışmalar sürerken gece saatlerinde Altınüzüm Mahallesi yakınlarındaki dağlık alanda hareketsiz bir kişinin bulunduğu ihbar edildi. Bölgeye giden ekipler, yerde bulunan kişinin Bolat olduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi.

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