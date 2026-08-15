6 gündür aranan kişi dağlık alanda ölü bulundu
15.08.2026 09:50
6 gündür kayıptı, ölü bulundu.
Gaziantep’te yakınlarının kayıp ihbarında bulunduğu 45 yaşındaki kişinin cansız bedeni, Altınüzüm Mahallesi yakınlarındaki dağlık arazide bulundu.
Gaziantep’in İslahiye ilçesinde 8 Ağustos’tan bu yana kendisinden haber alınamayan Hüseyin Bolat (45), 6 gün süren arama çalışmalarının ardından dağlık arazide ölü bulundu.
İslahiye Göç İdaresi’nde çalıştığı belirtilen Bolat’tan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine ekipler bölgede arama çalışması başlattı.
Çalışmalar sürerken gece saatlerinde Altınüzüm Mahallesi yakınlarındaki dağlık alanda hareketsiz bir kişinin bulunduğu ihbar edildi. Bölgeye giden ekipler, yerde bulunan kişinin Bolat olduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi.
Bolat’ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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