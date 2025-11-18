Gaziantep'te arazi kavgası kanlı bitti: 1 yaralı, 1 tutuklu

Olayın ardında Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kavgaya karışan şüphelileri tespit edip, gözaltına aldı. Ekiplerin yaptığı aramada; 3 av tüfeği, 2 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 126 av tüfeği fişeği, 48 tabanca mermisi ve 11 kurusıkı tabanca mermisi ele geçirildi.

Olay, 7 Kasım'da ilçeye bağlı Elbistanhöyüğü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi ile S.P., M.H.Y., tarafından ateşlenen silahla yaralandı. Yaralı ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

