Gaziantep'te çıkan orman yangını 2 saatte söndürüldü
03.08.2026 09:11
1 helikopter yangıma havadan müdahale etti.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, ilçeye bağlı kırsal Boğaziçi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başladı.
Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangının fark edilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Yangına 1 helikopter, 9 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 4 ilk müdahale yangın söndürme aracıyla müdahale edildi.
Havadan ve karadan yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından yangın önce kontrol altına alındı, ardından tamamen söndürüldü.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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