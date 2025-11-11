Gaziantep’te hasadı başladı: Kilosu 52 liradan başlıyor

Üreticiler, bu yıl verim ve fiyatlardan memnun olduklarını belirtirken, dekar başına 600-700 kilogram verim üreticiyi sevindirdi.

İslahiye ve Nurdağı İlçelerinde alternatif ürün olarak son yıllarda ekim alanı her yıl artan yer fıstığının hasadı başladı. Dekar başına 600 ile 700 kilo verimin alındığı ürün 52 ile 60 TL arasında pazar bulurken, hasadın 15 gün boyunca devam edeceği bildirildi.

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Osman Erdoğan ise, İslahiye 15, Nurdağı’nda ise 6 bin 200 dekar olmak üzere 21 bin 200 dekar alanda yer fıstığı üretiminin yapıldığını ifade etti.

İlk kez yer fıstığı eken çiftçi ise, rekolteden ve fiyatlardan memnun olduklarını kaydederek, “180 dönüm alandaki arazime ilk kez yer fıstığı hasadına başladık. Dönüme 600 ile 700 kilogram verim alıyoruz, rekolte güzel. Fiyatlar bizleri sevindiriyor''diye konuştu.