Gaziantep’te otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
29.11.2025 12:07
DHA
Gaziantep’in İslahiye İlçesinde, otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.
Kaza, İslahiye-Hassa karayolunun 7’nci kilometresinde meydana geldi. Y.A.'nın (32) kullandığı 49 ABL 646 plakalı otomobil ile N.O.'nun (39) kullandığı 27 SK 519 plakalı traktör çarpıştı. Kazanın etkisiyle her iki aracın sürücüsü yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor
