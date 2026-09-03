Hatun parmağı ve Antep karasında hasat başladı. Markette 80 liraya satılıyor

Gaziantep ’in İslahiye ilçesinde sofralık tüketimin yanı sıra pekmez yapımında da tercih edilen ‘hatun parmağı’ ve ‘Antep karası’ üzümlerinde hasat dönemi başladı.

İlçedeki bağlarda olgunlaşan üzümler, üreticiler tarafından sabahın erken saatlerinden itibaren toplanıyor. Bağlardan tek tek kesilen salkımlar kasalara yerleştirilerek satışa hazırlanıyor.

Uzun süren bakım çalışmalarının ardından hasada başlayan üreticiler, topladıkları ‘hatun parmağı’ ve ‘Antep karası’ üzümlerini sofralık tüketimin yanı sıra pekmez ve çeşitli ürünlerin yapımında değerlendirilmek üzere satışa sunuyor.

Çiftçi Mehmet Çalık, "Hasat başladı. Mahsullerin kalitesi çok iyi. Üzümlerimiz hatun parmağı ve Antep karası olmak üzere iki çeşittir. Son zamanlarda çekirdeksiz üretimimiz arttı. Yeni yeni Mevlana dediğimiz çeşidi de oluyor. Sistemli bir şekilde ekersen farklı eski usul ekersen dönüm başına ortalama 3 ton çıkıyor. Normalde hatun parmağı ve Antep karası üzümü satıyoruz. Pekmezini veya pestilini yapıyoruz. Kuru üzüm haline getirdiğimiz de oluyor. Bu çeşitler var. Hasadımız 10 gün önce başladı ve şu anda da devam ediyor. Ortalama 1 ay sonra da biter diye düşünüyoruz. Tarlada kilogramı 20 TL'den satılıyor. Markette ise 60 ila 80 TL arasında değişiyor." diye konuştu.