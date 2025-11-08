Gaziantep'te zincirleme kaza: 1 öldü, 3 yaralı

Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan kamyonet devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kamyonet sürücüsü Serhat A. ile kamyonette bulunan Mücahit A. (14), Berduhan A. (25) ve İsmail Akan yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan İsmail Akan, kurtarılamadı.

Kaza, sabah saatlerinde Gaziantep -Nizip kara yolundaki Sekili Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 U 9514 plakalı minibüs, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil ve Serhat A.'nın kullandığı 33 ALB 776 plakalı muzlu yüklü kamyonet çarpıştı.

YASAL UYARI

NIZIP Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. NIZIP Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.