Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
29.11.2025 15:41
İHA
Gaziantep'te jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 200 adet captagon hap ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik çalışma yapıldı.
Çalışma çerçevesinde, Nurdağı ilçesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen M.A. isimli şahıs yol kontrol faaliyeti esnasında durduruldu.
Şahsın aracında ve üzerinde yapılan aramada 200 adet captagon hap, 1 adet ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 102 adet tabanca mermisi, 1 adet cep telefonu ele geçirildi.
Tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen M.A. isimli şüpheli tutuklandı.
