JASAT'tan FETÖ firarisine operasyon
09.07.2026 10:41
Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gaziantep'te hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsü, JASAT ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.
Gaziantep'te, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ firarisi, jandarmanın takibi sonucu saklandığı evde yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü üyelerinin deşifre edilmesi ve yakalanması için ortak bir çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, uzun süredir aranan E.S. isimli şahsın Oğuzeli ilçesindeki ikametine geldiği tespit edildi.
Edinilen istihbarat üzerine hızla harekete geçen JASAT ekipleri, eve düzenledikleri baskınla şahsı yakalayarak gözaltına aldı.
Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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