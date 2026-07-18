Çeşitli suçlardan aranan şüpheli Özel Harekat operasyonuyla yakalandı

Şüpheli şahsın kaçması ve polise mukavemet göstermesi üzerine olay yerine özel harekat ekipleri sevk edildi.

Olay, Şahinbey ilçesi Fırat Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, gasp , araç-iş yeri kurşunlama, tehdit, yaralama ve uyuşturucu gibi çeşitli suçlardan aranan M.Ö. (29) isimli şahıs, tespit edilen saklandığı adresinde gözaltına alınmak istenirken polis ekiplerine mukavemet gösterip kaçmaya başladı.

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