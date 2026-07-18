Çeşitli suçlardan aranan şüpheli Özel Harekat operasyonuyla yakalandı
18.07.2026 15:32
Özel Harekat ekipleri operasyon düzenledi.
Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan ve gözaltına alınmak istenirken polise mukavemet göstererek kaçan şüpheli, çatıdan kaçmaya çalışırken özel harekat ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.
Olay, Şahinbey ilçesi Fırat Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, gasp, araç-iş yeri kurşunlama, tehdit, yaralama ve uyuşturucu gibi çeşitli suçlardan aranan M.Ö. (29) isimli şahıs, tespit edilen saklandığı adresinde gözaltına alınmak istenirken polis ekiplerine mukavemet gösterip kaçmaya başladı.
Şüpheli şahsın kaçması ve polise mukavemet göstermesi üzerine olay yerine özel harekat ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan özel harekat ekipleri, damdan dama atlayarak kaçmaya çalışan şüpheliyi yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
YASAL UYARI
ŞAHINBEY Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ŞAHINBEY Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.