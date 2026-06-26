Mahkeme kararını verdi, pitbull silah sayıldı

"SİTE YÖNETİCİSİ DELİLLERİ KARARTMAYA ÇALIŞTI"



Yargılama aşamasında "Asil" adlı siyah köpeğin Mustafa Y.'ye, "Zomo" adındaki sarı köpeğin ise Mustafa E. ve Süheyla K.'ye ait olduğu şahit ifadeleri tanık beyanları, fotoğraflar ve dosyadaki delillerle sabit olduğu belirtilirken, sanıkların köpeklerin kendilerine ait olmadığı yönündeki savunmalarına mahkemece itibar edilmediği ifade edildi.

Mahkeme kararında, olaydan hemen sonra sitenin kamera kayıtlarının uzaktan erişimle silindiği ve bu talimatın sisteme erişimi olan tek kişi olan site yöneticisi Mustafa E. tarafından verildiği belirtildi.