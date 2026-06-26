Mahkeme kararını verdi, pitbull silah sayıldı
26.06.2026 12:54
Gaziantep'te 5 yıl önce 4 yaşındaki Asiye Ateş'in pitbull saldırısında ağır yaralanmasına ilişkin davada mahkeme gerekçeli kararını açıkladı; "pitbull" silah sayıldı.
22 Aralık 2021'de Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bir sitenin basketbol sahasında yaşanan olayda. Tasmasız ve ağızlıksız gezen iki pitbullun saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye ağır şekilde yaralanmıştı.
Yaşanan olayın ardından Asiye Ateş, önce Gaziantep'te ardından da Antalya'da tedavi altına alınmıştı. Saldırıya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i derhal tutuklanırken, iki pitbull ise Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'ne alınmıştı.
27. Asliye Ceza Mahkemesinde, 28 Nisan 2022 tarihinde görülen ikinci duruşmada tutuklu 4 sanık tahliye edilmiş, itiraz üzerine 10. Ağır Ceza Mahkemesi sanıklardan Mustafa E., Süheyla K. ve Mustafa Y.'nin tutuklanmasına karar verilmişti.
Asiye Ateş, Diyarbakır ve Antalya'da tedavi gördü.
"SİTE YÖNETİCİSİ DELİLLERİ KARARTMAYA ÇALIŞTI"
Yargılama aşamasında "Asil" adlı siyah köpeğin Mustafa Y.'ye, "Zomo" adındaki sarı köpeğin ise Mustafa E. ve Süheyla K.'ye ait olduğu şahit ifadeleri tanık beyanları, fotoğraflar ve dosyadaki delillerle sabit olduğu belirtilirken, sanıkların köpeklerin kendilerine ait olmadığı yönündeki savunmalarına mahkemece itibar edilmediği ifade edildi.
Mahkeme kararında, olaydan hemen sonra sitenin kamera kayıtlarının uzaktan erişimle silindiği ve bu talimatın sisteme erişimi olan tek kişi olan site yöneticisi Mustafa E. tarafından verildiği belirtildi.
4 Yaşındaki Asiye ölümcül şekilde yaralanmıştı.
SANIKLAR, KASTEN YARALAMA SUÇUNDAN CEZALANDIRILDI
Mahkeme, Türk Ceza Kanunu'nun 6. maddesi kapsamında pitbulların "silah" olarak değerlendirilmesi gerektiğine hükmederek, sanıkların kasten yaralama suçunu silahla ve kendisini savunamayacak durumda bulunan çocuğa karşı işlemeleri nedeniyle cezalarının artırıldığını kaydetti.
Ayrıca sanıkların yargılama sürecinde pişmanlık göstermemeleri nedeniyle haklarında herhangi bir indirim uygulanmadığı ifade edildi
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