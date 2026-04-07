103 milyon liralık dolandırıcılık. İki şüpheli tutuklandı

Gaziantep’in Nizip ilçesinde çok sayıda vatandaşı dolandırdığı iddia edilen şahısların yakalanması için çalışma yapıldı.

Adli makamlar ve Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları neticesinde, çok sayıda kişiyi 103 milyon 471 bin TL dolandırdığı iddia edilen İ.B.D. ve S.K. isimli 2 şüpheli yakalandı. Şüpheli şahıslar, tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edildi.

Şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlarca dolandırıcılık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.