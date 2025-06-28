13 yıl kesinleşmiş cezası vardı: Gaziantep'te yakalandı

Valilikten yapılan açıklama göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.



Ekipler, Oğuzeli ilçesinde "bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak” suçlarından 13 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.G'yi saklandığı adreste yakaladı.



Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

