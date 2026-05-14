14 yaşındaki Muhammed, Fırat Nehri'nde ölü bulundu
14.05.2026 13:04
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde, iki gün önce serinlemek için girdiği Fırat Nehri'nde kaybolan 14 yaşındaki Muhammed Cabir'in cansız bedeni bulundu.
Gaziantep'in Nizip ilçesi kırsal Belkız Mahallesi iskele civarında iddiaya göre, iki gün önce arkadaşlarıyla serinlemek için Fırat Nehri'ne giren Muhammed Cabir (14) suda kayboldu.
Olay sonrası arama çalışmaları başlatıldı. Sabah erken saatlerde nehir yüzeyinde bir kişiyi hareketsiz şekilde görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbarla olay yerine jandarma, sağlık ve dalgıç ekipler sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu sudan çıkarılan hareketsiz kişinin iki gündür kayıp Muhammed Cabir olduğu ve boğularak hayatını kaybettiği belirlendi.
