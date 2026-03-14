15 yıl kesinleşmiş cezası olan hükümlü yakalandı
14.03.2026 14:13
Gaziantep'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Şehitkamil ilçesinde yapılan çalışmalarda, uyuşturucu ticareti yapmak ve aynı zamanda hırsızlık suçlarından da hakkında 15 yıl 11 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K., isimli şüpheli yakalandı.
Şüpheli, çıktığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
