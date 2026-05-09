17 yaşında katil oldu
09.05.2026 12:36
Muhammed Furkan Ağtaş'ın cenazesi ailesine teslim edildi.
Gaziantep'te 17 yaşındaki S.B., komşusu Muhammed Furkan Ağtaş'ı bıçaklayarak öldürdü.
Karşıyaka Mahallesi'nde S.B. ile komşusu Muhammed Furkan Ağtaş arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Daha sonra S.B., Ağtaş'a telefonda konuşmak istediğini söylediği iddia edildi.
Sokakta buluşan iki komşu arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında S.B., Ağtaş'ı yaraladı.
İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Ağtaş, Ersin Arslan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağtaş, burada kurtarılamadı.
Olayın ardından kaçan şüpheli, sabah saatlerinde yakalandı.
