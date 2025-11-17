20 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı
17.11.2025 12:38
Gaziantep'te 5 ayrı suçtan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığınca, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Ekipler, "silah veya mermileri satın alma, taşıma ve bulundurma" suçu başa olmak üzere 5 ayrı suçtan 20 yıl 1 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.C.'yi Şehitkamil ilçesinde saklandığı adreste yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
