20 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

Ekipler, "silah veya mermileri satın alma, taşıma ve bulundurma" suçu başa olmak üzere 5 ayrı suçtan 20 yıl 1 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.C.'yi Şehitkamil ilçesinde saklandığı adreste yakaladı.

