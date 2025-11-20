5 suç kaydı olan kişi yakalandı

Jandarma ekipleri firari kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 5 ayrı suç kaydı olan ve hakkında "16 yıl " kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.K. isimli şahıs Şehitkamil ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyonla yakalandı.

