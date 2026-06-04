8 ay önce kuruma noktasına gelmişti. 52 yıl sonra savaklardan su akıyor

Gaziantep 'in İslahiye ilçesine 25 kilometre uzaklıktaki, İslahiye ve Hatay’daki Amik Ovası’nda tarım arazilerinin sulanması için 1974’te Karasu Çayı üzerinde yapılarak su tutmaya başlayan Tahtaköprü Barajı, 8 yıl önce 9 metre yükseltilip su tutma kapasitesi 454 milyon metreküp kapasiteye çıkarıldı.

Barajda su seviyesinin 8 ay önce kuraklık nedeniyle yüzde 6’lara kadar düşmesiyle yürüyerek ve araçlarla gezilirken, son sekiz ayda metrekareye bin 362 kilogram yağış düştü.

Yüksek kesimlerde karların erimesiyle barajdaki doluluk oranı da 454 milyon metreküp kapasiteyle yüzde 100 oranına ulaştı. Su seviyesinin son yılların en yüksek seviyesine çıkmasıyla 52 yıl sonra ilk kez dolusavakta su akmaya başladı.

Aynı zamanda göçmen kuşların önemli göç yolu üzerindeki ve 22 türden 6 bin 447 kuşa ev sahipliği yapmasıyla bilinen barajda yükselen su seviyesinin üreticilerin yüzünü güldürdüğü belirtildi.