8 ay önce kuruma noktasına gelmişti. 52 yıl sonra savaklardan su akıyor
04.06.2026 11:37
Barajda su seviyesi son yılların en yüksek seviyesine çıktı.
Tahtaköprü Barajı’nda etkili olan yoğun yağışlar ve karlarında erimeye başlamasıyla doluluk oranı 454 milyon metreküp kapasite ile yüzde 100'e ulaştı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesine 25 kilometre uzaklıktaki, İslahiye ve Hatay’daki Amik Ovası’nda tarım arazilerinin sulanması için 1974’te Karasu Çayı üzerinde yapılarak su tutmaya başlayan Tahtaköprü Barajı, 8 yıl önce 9 metre yükseltilip su tutma kapasitesi 454 milyon metreküp kapasiteye çıkarıldı.
Barajda su seviyesinin 8 ay önce kuraklık nedeniyle yüzde 6’lara kadar düşmesiyle yürüyerek ve araçlarla gezilirken, son sekiz ayda metrekareye bin 362 kilogram yağış düştü.
Yüksek kesimlerde karların erimesiyle barajdaki doluluk oranı da 454 milyon metreküp kapasiteyle yüzde 100 oranına ulaştı. Su seviyesinin son yılların en yüksek seviyesine çıkmasıyla 52 yıl sonra ilk kez dolusavakta su akmaya başladı.
Aynı zamanda göçmen kuşların önemli göç yolu üzerindeki ve 22 türden 6 bin 447 kuşa ev sahipliği yapmasıyla bilinen barajda yükselen su seviyesinin üreticilerin yüzünü güldürdüğü belirtildi.
Barajdaki doluluk oranı üreticilerin yüzünü güldürdü.
İslahiye Ziraat Odası Başkanı Osman Erdoğan, “Tahtaköprü Barajı'mız 8 ay önce kuruma noktasına gelmişti. Son 8 ayda metrekareye 1362 kilogram yağışın düşmesi ile 52 yıl sonra ilk kez 454 milyon metreküp kapasiteye ulaşarak yüzde yüz doluluk oranına ulaşmıştır. Barajımızda dolusavakta su akarken, Amik Ovası’na su tahliyesi yapılmakta. Aynı zamanda istimlak alanı dışındaki tarım alanlarımız sular altında kalmıştır. Çiftliklerde su tahliyesi yapılmaktadır. Üreticilerimizin yüzünü güldüren bu doluluk oranı karşısında kuraklığı yaşayan çiftçilerimizin suyun kıymetini bilerek tarım alanlarını damlama ve yağmurlama sistemiyle sulayarak suya sahip çıkalım” diye konuştu.
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