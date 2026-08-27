Alacak verecek kavgası kanlı bitti. 2 ölü
27.08.2026 21:16
Gaziantep'te alacak verecek kavgasında 2 kişi öldü.
Gaziantep'te alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, kişi yaralandı.
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde iddiaya göre, husumetli iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.
Silahların kullanıldığı kavgada 1 kişi olay yerinde, Yasin Ö. (33) isimli şahıs ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Yaralanan Hüseyin Ö. (18), Murat Ö. (46), Mustafa Ö., Mehmet Ö. ve ismi öğrenilemeyen bir şahıs daha olmak üzere toplam 5 kişi ise olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrası Gaziantep Şehir Hastanesi, Abdülkadir Yüksel Devlet Hastanesi ve Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi ise tamamlanan işlemlerin ardından otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olay sonrası jandarma ekiplerince geniş güvenlik önlemi alındı, soruşturma başlatıldı.
YASAL UYARI
GAZIANTEP Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. GAZIANTEP Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.