Annesiyle tartışırken havaya ateş açtı. Balkondaki kadın kurşunların hedefi oldu
18.09.2026 14:37
Şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde annesiyle tartıştıktan sonra rastgele havaya ateş açan şüphelinin silahından çıkan mermi, evinin balkonundan olayı izleyen kadına isabet etti.
Olay, Nizip ilçesi Kıbrıs Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta annesiyle tartışan E.A., isimli şahıs, tartışma sırasında tabancayla rastgele havaya ateş açtı.
Bu sırada evinin balkonundan yaşananları izleyen bir kadın, silahtan çıkan kurşunun isabet etmesi sonucu başından yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Silahı ateşleyen E.A. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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