NTV

Aracında pompalı tüfekle vurulmuştu. 20 yaşındaki Arda hayatını kaybetti

08.10.2026 14:14

Aracında pompalı tüfekle vurulmuştu. 20 yaşındaki Arda hayatını kaybetti
DHA

Olayla ilgili 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA
Google'da NTV'yi tercih et

Gaziantep’te 2 kişinin, otomobilinin önünü kesip pompalı tüfekle vurduğu Ahmet Arda Reyhanlı (20), tedavi gördüğü hastanede 6 gün sonra hayatını kaybetti.

Olay, 2 Ekim’de Sam Mahallesi’nde meydana geldi. Ahmet Arda Reyhanlı’nın kullandığı otomobilin önü, daha önceden husumetli olduğu T.E. ve C.M.C. tarafından araçla kesildi. 

 

Şüpheliler, Reyhanlı’nın bulunduğu otomobile pompalı tüfekle ateş açtı. Reyhanlı, saldırıda ağır yaralandı. 

 

İhbarla bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. 

 

Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Reyhanlı, buradaki müdahale sonrası Gaziantep Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. 

 

Tedaviye alınan Ahmet Arda Reyhanlı, 6 gün sonra hayatını kaybetti. Reyhanlı’nın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

 

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

 

Saldırının ardından kaçan T.E. ve C.M.C., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı. 

 

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram

YASAL UYARI

GAZIANTEP Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. GAZIANTEP Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.