Biçerdöver ile otomobil çarpıştı: 3 kişi yaralandı

G.T. (28) idaresindeki 10 AAY 913 plakalı otomobil, Gaziantep kara yolunun 25. kilometresinde, plakası ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen biçerdöverle çarpıştı.



İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.



Kazada sürücüler ile otomobildeki K.T. yaralandı.



Yaralılar, ambulanslarla Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

