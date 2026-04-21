Caddedeki yarış kazayla son buldu

Şahinbey ilçesi Binevler Mahallesi'nde gece saatlerinde trafik kazası meydana geldi.

Abdulkadir Aksu Bulvarı'nda yarış halinde olduğu iddia edilen iki araçtan biri kontrolden çıkarak savrulduktan sonra park halindeki iki araca çarptı.

Çarpma sonrası araç takla attı.

Olay sonrası yapılan ihbarla bölgeye sağlık , itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araçta sıkışarak yaralanan bir kişi, ekiplerin çalışmaları sonucu kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Feci kazada iki park halinde olmak üzere üç araçta ciddi hasar meydana gelirken soruşturma başlatıldığı öğrenildi.