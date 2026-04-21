Caddedeki yarış kazayla son buldu
21.04.2026 12:58
Kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Gaziantep'te caddede yarış yapan iki araçtan biri kontrolden çıkarak park halindeki iki araca çarptı.
Şahinbey ilçesi Binevler Mahallesi'nde gece saatlerinde trafik kazası meydana geldi.
Abdulkadir Aksu Bulvarı'nda yarış halinde olduğu iddia edilen iki araçtan biri kontrolden çıkarak savrulduktan sonra park halindeki iki araca çarptı.
Çarpma sonrası araç takla attı.
Olay sonrası yapılan ihbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araçta sıkışarak yaralanan bir kişi, ekiplerin çalışmaları sonucu kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Feci kazada iki park halinde olmak üzere üç araçta ciddi hasar meydana gelirken soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
YASAL UYARI
GAZIANTEP Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. GAZIANTEP Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.