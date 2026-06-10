Cezaevi önünde büyük panik. Silahlı saldırı düzenlendi, yaralılar var

Gaziantep 'in Şehitkamil ilçesinde cezaevi önünde bekleyen iki kişi silahlı saldırıya uğradı.

Olay, Zeytinli Mahallesi Gaziantep Adliyesi yerleşkesinde meydana geldi. İddiaya göre, adliyenin hemen yanında bulunan cezaevin önünde görüş için bekleyen B.A. ve A.R.P. isimli 2 kişi, hızlıca yanlarına yaklaşan ve ismi öğrenilemeyen bir şüphelinin silahlı saldırısına uğradı.

Yoğun kalabalığın olduğu adliye ve cezaevi çevresinde paniğe neden olan olay sonrası B.A. ve A.R.P. ayaklarından yaralanırken, saldırgan ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken polis ekipleri ise çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Adliye ve cezaevi çevresinde büyük paniğe hareketliliğe neden olan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.