Drift ve konvoy yaparak yolu trafiğe kapatan 10 araca 566 bin lira ceza
29.09.2026 10:11
Araçların yolu kapatma anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Gaziantep'te drift ve konvoy yaparak yolu trafiğe kapatan 10 araca toplam 566 bin TL cezai işlem uygulandı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri trafiğe açık yolda drift ve konvoy yaparak yolu kapatan araçlara yönelik çalışma yaptı.
Çalışmalar çerçevesinde, sosyal medyada yayınlanan bir aracın düğün konvoyunda drift yaparken çekilen görüntüleri ihbar kabul edilerek araç ve sürücüsü tespit edildi.
DRİFT YAPAN ARACA 186 BİN TL CEZA VE 30 GÜN MEN
Yolu trafiğe kapatarak drift atan araç sürücüsüne 186 bin TL cezai işlem uygulanarak araç 30 gün süreyle trafikten men edildi. Hakkında yasal işlem yapılan araç sürücüsü çıkarıldığı adli mercilerce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
KONVOY YAPAN 9 ARACA TOPLAM 380 BİN TL CEZA
Aynı noktada düğün konvoyu yaparak yolu kapattığı tespit edilen 4 araca da ayrı ayrı 90'ar bin TL olmak üzere 360 bin TL cezai işlem uygulanarak araçlar 60 gün süreyle trafikten men edildi.
Düğün konvoyu arkasındaki diğer 5 araca ilgili kanun maddelerince 20 bin TL cezai işlem uygulandı. Yapılan çalışmalar neticesinde 10 araca toplam 566 bin TL cezai işlem uygulandı.
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