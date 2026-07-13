Düğünde havaya ateş açtı, dronla yakalandı
13.07.2026 12:05
Gaziantep'te düğünde tabanca ile rastgele havaya ateş açan Ü.O., polis tarafından dronla tespit edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri, hava devriyesi sırasında Sam Mahallesi'ndeki düğünde Ü.Ö.'nün havaya ateş açtığını tespit etti.
Gözaltına alınan Ü.Ö. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
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