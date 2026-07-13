Düğünde havaya ateş açtı, dronla yakalandı

İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri havaya ateş açan şahsı drone ile tespit etti.

Gaziantep'te düğünde tabanca ile rastgele havaya ateş açan Ü.O., polis tarafından dronla tespit edildi.

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