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Düğünde havaya ateş açtı, dronla yakalandı

13.07.2026 12:05

Düğünde havaya ateş açtı, dronla yakalandı
DHA
DHA
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İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri havaya ateş açan şahsı drone ile tespit etti.

Gaziantep'te düğünde tabanca ile rastgele havaya ateş açan Ü.O., polis tarafından dronla tespit edildi.

 

İl Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri, hava devriyesi sırasında Sam Mahallesi'ndeki düğünde Ü.Ö.'nün havaya ateş açtığını tespit etti.

DHA

Gözaltına alınan Ü.Ö. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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