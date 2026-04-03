Durdurulan kamyonetten 1,5 ton sakatat çıktı. Mide bulandırıcı

03.04.2026 15:46

Bir kamyon dolusu sakatat ele geçirildi.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde uygunsuz koşullarda taşınan 1,5 kiloyu aşkın sakatat imha edildi.

Nizip Belediyesi zabıta ekipleri ihbar üzerine Yeşilevler Mahallesi'nde bir kamyoneti durdurdu. 

 

Zabıta, İlçe Emniyet ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından araçta yapılan aramalarda sağlıksız ve uygunsuz koşullarda taşınan 1 ton 600 kilo sakatat ele geçirildi. 

Ele geçirilen sakatat, Zabıta Müdürlüğü ve Temizlik İşleri ekipleri tarafından çöp döküm sahasında imha edildi.

GÖZALTINA ALINDI

 

Sürücü M.İ. gözaltına alındı.

 

Gözaltına alınan M.İ. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

