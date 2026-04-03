Durdurulan kamyonetten 1,5 ton sakatat çıktı. Mide bulandırıcı
03.04.2026 15:46
Bir kamyon dolusu sakatat ele geçirildi.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde uygunsuz koşullarda taşınan 1,5 kiloyu aşkın sakatat imha edildi.
Ele geçirilen sakatat, Zabıta Müdürlüğü ve Temizlik İşleri ekipleri tarafından çöp döküm sahasında imha edildi.
GÖZALTINA ALINDI
Sürücü M.İ. gözaltına alındı.
Gözaltına alınan M.İ. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
