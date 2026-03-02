Fabrika işçisi halı makinesine sıkışıp hayatını kaybetti

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, itfaiye ekiplerinin sıkıştığı makineden çıkardığı işçi Şaban Özgeren'in hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, olay yeri Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Gaziantep 'te Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir halı fabrikasında çalışan Şaban Özgeren çalıştığı makineye sıkıştı. Olayı fark eden iş arkadaşları makineyi durdurarak sağlık ekiplerini çağırdı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YASAL UYARI

GAZIANTEP Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. GAZIANTEP Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.