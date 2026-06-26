Fabrikada zehirlenme şüphesi: 25 işçi hastanelik oldu

Gaziantep 'te 5’inci Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir tekstil fabrikasındaki içme suyunu kullanan işçilerde sabah saatlerinde baş dönmesi ve mide bulantısı şikayeti oluştu.

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