Fabrikada zehirlenme şüphesi: 25 işçi hastanelik oldu
26.06.2026 13:53
Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Gaziantep'te bir tekstil fabrikasında içme suyundan içip rahatsızlandıkları iddia edilen 25 işçi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Gaziantep'te 5’inci Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir tekstil fabrikasındaki içme suyunu kullanan işçilerde sabah saatlerinde baş dönmesi ve mide bulantısı şikayeti oluştu.
Bunun üzerine durum, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.
Olay yerine gelen ambulanslarla 25 işçi, Şehitkamil Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Zehirlenme şüphesiyle tedaviye alınan işçilerin durumlarının iyi olduğu belirtildi.
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